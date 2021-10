Musiala über DFB-Wahl: „Bereue es nicht“

Jamal Musiala steht zu seinem Beschluss, die deutsche Nationalmannschaft der englischen vorgezogen zu haben. „Es war eine harte Entscheidung“, erzählt das 18-jährige Toptalent in der ‚BBC‘-Sendung ‚Match of the Day‘, „auch wenn ich weiß, dass England ins EM-Finale gekommen ist, spüre ich, dass das die beste Entscheidung für mich war. Ich bereue es nicht.“

Von der U15 an bestritt Musiala insgesamt 23 Junioren-Länderspiele für England und nur zwei für die deutsche U16. Dennoch entschied sich der Offensivspieler des FC Bayern für die DFB-Auswahl. Zum einen stellte ihm der damalige Bundestrainer Joachim Löw eine EM-Teilnahme in Aussicht, zum anderen sind zahlreiche Bayern-Kollegen in der deutschen Elf vertreten.