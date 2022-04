BVB-Talent Tachie nach Paderborn

Der SC Paderborn hat Richmond Tachie verpflichtet. Der 22-jährige Stürmer, der für die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund aufläuft, unterschreibt einen Zweijahresvertrag. Eine Ablöse wird nicht fällig, weil Tachies Arbeitsvertrag beim BVB zum Saisonende ausläuft. In der aktuellen Saison steuerte er in der dritten Liga fünf Tore und acht Assists in 29 Spielen bei.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der ehemalige deutsche U19-Nationalspieler war 2020 von Viktoria Köln nach Dortmund gewechselt. „Richmond passt mit seiner Schnelligkeit und seinen technischen Fähigkeiten sehr gut zu unserer Spielweise. Er ist darüber hinaus sehr fleißig und bringt alle Voraussetzungen mit, um sich in der 2. Bundesliga durchzusetzen“, ist sich Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth sicher.