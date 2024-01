Liverpool bangt um Szoboszlai

Der FC Liverpool wird wohl eine Weile auf die Dienste von Dominik Szoboszlai verzichten müssen. Chefcoach Jürgen Klopp bestätigte im Anschluss an die gestrige Premier League-Partie gegen Newcastle United (4:2), dass sich der Mittelfeldspieler eine Verletzung zugezogen hat: „Wir wollten ihn rausnehmen, das war der Plan, aber es war leider eine Minute zu spät, weil er in der letzten Situation seinen Oberschenkel gemerkt hat.“

Unter der Anzeige geht's weiter

„Jetzt wissen wir natürlich nicht, wie schlimm es ist. Also müssen wir abwarten“, gibt Klopp zu verstehen. Szoboszlai avancierte bei den Reds nach seinem 70-Millionen-Wechsel im Sommer zu den Dauerbrennern. In der Liga kam der Kapitän der ungarischen Nationalmannschaft in allen 20 möglichen Partien zum Zug und war dabei an fünf Toren (zwei Treffer, drei Assists) direkt beteiligt.