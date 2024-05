Abwehr-Verstärkung: Hoffenheim hat Ex-Berliner im Blick

Die TSG Hoffenheim bastelt an der Zusammenstellung des Kaders für die kommende Saison. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben die Sinsheimer Defensivakteur Jordan Torunarigha von der KAA Gent ins Visier genommen. Laut dem Bezahlsender wären für den 26-Jährigen ein Jahr vor Vertragsende rund 2,5 bis drei Millionen Euro fällig. Auch Premier League-Anwärter Leeds United soll interessiert sein.

In Deutschland ist Torunarigha kein Unbekannter. Der frühere deutsche U-Nationalspieler, der mittlerweile für Nigeria aufläuft (ein Länderspiel), wurde in der Jugendabteilung von Hertha BSC ausgebildet und reifte dort zum Profi. Vergangenes Jahr hatte schon Borussia Mönchengladbach die Fühler nach dem Innenverteidiger ausgestreckt. Vielleicht klappt das Bundesliga-Comeback ja in diesem Sommer.