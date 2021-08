Spurs verpflichten Romero

Cristian Romero schließt sich Tottenham Hotspur an. Der 23-jährige Innenverteidiger wechselt gegen eine kolportierte Sockelablöse von 50 Millionen von Atalanta Bergamo an die Themse. Damit steigt der Argentinier zum zweitteuersten Neuzugang nach Tanguy Ndombélé auf, der im Sommer 2019 für 60 Millionen Euro bei den Spurs angeheuert hatte.

Ausgestattet wird Romero mit einem langfristigen Vertrag. In der Abwehrzentrale füllt der frischgebackene Copa América-Gewinner die Lücke auf, die der Verkauf von Toby Alderweireld (32, jetzt Al-Duhail SC) gerissen hatte.

Romero war im vergangenen Sommer auf Leihbasis von Juventus Turin nach Atalanta gewechselt. Bei den Norditalienern etablierte sich der Rechtsfuß sofort als Stammspieler und absolvierte insgesamt 42 Pflichtspiele. Für die Kaufoption legten die Schwarz-Blauen 16 Millionen Euro auf den Tisch. Nun wandert Romero weiter in Richtung Premier League.

✍️ We are delighted to announce the signing of @CutiRomero2 from Atalanta.



Welcome to Spurs, Cuti! 🇦🇷