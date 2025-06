Ablösefrei: Neuer Stürmer für Bochum?

Der VfL Bochum hat den nächsten potenziellen Neuzugang ins Visier genommen. Wie ‚RevierSport‘ berichtet, steht Stürmer Noah Ganaus von Jahn Regensburg bei den Verantortlichen hoch im Kurs. Der Vertrag des 24-Jährigen läuft am Monatsende aus, demnach ist er ablösefrei zu haben.

Neben dem VfL sind auch Eintracht Braunschweig und „finanzstarke Drittliga-Vertreter“ an einer Verpflichtung des variablen Offensivspielers interessiert. In der abgelaufenen Zweitligasaison gelangen Ganaus für Regensburg fünf Tore und eine Vorlage in 32 Einsätzen.