Bochum erhält Zuschlag: Neuer Verteidiger kommt per Leihe

Beim VfL Bochum darf man sich auf einen neuen Mann für die Abwehrreihe freuen. Jakov Medic von Ajax Amsterdam steht vor einem Wechsel zum Bundesligisten aus dem Westen. Beim Verein aus den Niederlanden konnte der 1,93 Meter große Kroate nicht richtig Fuß fassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚De Telegraaf‘ wechselt Medic per Leihe für ein Jahr von Ajax zum VfL. Sein Gehalt in Höhe von 1,5 Millionen Euro soll Bochum komplett übernehmen, außerdem ist eine Kaufoption über drei Millionen Euro Teil des Geschäfts.

Lese-Tipp

10-Millionen-Mann: Werder bietet für Ajax-Profi

Mündlich wurde bereits alles vereinbart, nun müssen die Fakten noch zu Papier gebracht werden. Der Wechsel des 25-Jährigen sollte also in Kürze über die Bühne gehen. Von 2018 bis 2023 spielte Medic schon in Deutschland für den 1. FC Nürnberg, Wehen Wiesbaden und den FC St. Pauli.