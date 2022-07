Lobinger wird ein Roter Teufel

Der 1. FC Kaiserslautern verstärkt den Angriff für die kommende Spielzeit. Von Fortuna Düsseldorf kommt Lex-Tyger Lobinger ins Fritz-Walter-Stadion. Zu den Vertragsmodalitäten machen die Roten Teufel keine Angaben.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Düsseldorf kam Lobinger in der abgelaufenen Saison zu elf Kurzeinsätzen in Liga zwei. Ein Torerfolg war dem 1,92 Meter großen Stürmer dabei nicht vergönnt. Mit Aufsteiger Kaiserslautern will der 23-Jährige nun den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen.