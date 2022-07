VfB: Die Zahlen zum Vagnoman-Deal

Der VfB Stuttgart konnte sich im Ablösepoker um Josha Vagnoman offenbar im eigenen Sinne durchsetzen. Laut der ‚Bild‘ zahlen die Schwaben für den 21-jährigen Rechtsverteidiger vom Hamburger SV eine garantierte Ablöse von 3,7 Millionen Euro, hinzu kommen weitere 800.000 Euro leicht zu erreichender Boni. Der Zweitligist hatte zuletzt auf eine Ablöse von sechs Millionen Euro bestanden.

Die könnten am Ende durch einen Weiterverkauf von Vagnoman zustande kommen. Der HSV sicherte sich der ‚Bild‘ zufolge noch eine zehnprozentige Beteiligung am künftigen Ablösegewinn der Stuttgarter. Grundsätzlich steht der Deal kurz vor dem Abschluss. Vagnoman wird laut der Boulevardzeitung bereits am kommenden Samstag mit ins Trainingslager der Schwaben reisen.