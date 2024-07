FC Bayern: Mazraoui auf dem Sprung?

Auf der rechten Abwehrseite wird Joshua Kimmich (29) in der kommenden Saison bis auf weiteres gesetzt sein. Für Noussair Mazraoui ist die Rolle als Backup vorgesehen. Gleiches gilt unabhängig von der Personalie Alphonso Davies (23) im Übrigen für die gegenüberliegende Außenbahn, die der Rechtsfuß ebenfalls bekleiden kann.

Die sportliche Perspektive in München ist also relativ bescheiden für den Marokkaner, der vor zwei Jahren ablösefrei von Ajax Amsterdam gekommen war. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato laufen dieser Tage Gespräche zwischen Mazraoui und der Vereinsführung. Und es gibt Überlegungen, dass sich die Wege in diesem Sommer trennen.

Zahlreiche Klubs haben den 26-Jährigen als mögliche Verstärkung auf dem Schirm. Konkrete Verhandlungen haben zwar bislang nicht stattgefunden, das könnte sich allerdings zeitnah ändern. Vertraglich ist Mazraoui noch bis 2026 an den FC Bayern gebunden, dem Drittplatzierten der vergangenen Saison würde bei einem Verkauf also eine nennenswerte Ablöse winken.