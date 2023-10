Union: Knoche spricht von Verlängerung

Robin Knoche zeigt sich einer Verlängerung bei Union Berlin gegenüber aufgeschlossen. „Ich weiß, was ich an diesem Verein habe, und umgekehrt weiß der Klub, was er an mir hat“, sagt der Innenverteidiger der Eisernen gegenüber der ‚Sport Bild‘ und verrät: „Wir sind in Gesprächen.“

Redebedarf ist in der Tat vorhanden, schließlich endet der gemeinsame Vertrag im nächsten Sommer. Knoche und die Köpenicker – das passt für den 31-Jährigen: „Ich würde behaupten, dass ich die Union-DNA verkörpere und über die Einfachheit und Klarheit in meinen Aktionen auf dem Feld versuche, zu führen und Verantwortung zu übernehmen.“