Nach Untersuchung: Der Stand bei Mbappé

Real Madrid kann für das kommende Spiel gegen den FC Getafe am Sonntag (16:15 Uhr) mit Kylian Mbappé planen. Wie die ‚Marca‘ berichtet, hat es sich bei den Beschwerden des 25-Jährigen im Anschluss an die Niederlage beim FC Liverpool (0:2) in der Champions League lediglich um Ermüdungserscheinungen gehandelt. Eine Muskelverletzung konnte nicht festgestellt werden. Neben Mbappé können die Königlichen gegen Getafe auch auf Jude Bellingham (21) und Brahim Diaz (25) zurückgreifen, die sich ebenfalls medizinischen Tests unterzogen haben.

Real ist dieser Tage von Verletzungen gebeutelt. So fallen beispielsweise Éder Militão und Dani Carvajal mit schweren Knieverletzungen bis zum Saisonende aus. Auch auf Vinicius Junior muss man für einige Wochen verzichten. In dieser Saison hängen die Madrilenen den eigenen Erwartungen hinterher, was unter anderem auf die Verletzungsprobleme zurückzuführen ist.