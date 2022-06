Stor verlässt Dynamo

Luka Stor und Dynamo Dresden haben sich auf eine vorzeitige Auflösung des bis 2023 datierten Vertrags geeinigt. Der 23-jährige Stürmer war in der vergangenen Saison an Apollon Limassol aus Zypern verliehen.

Die SG Dynamo Dresden hat den Vertrag mit Angreifer Luka #Stor in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Der Slowene war zuletzt an Apollon Limassol ausgeliehen. Danke für Deinen Einsatz in Schwarz-Gelb und alles Gute für die Zukunft, Luka. 🙌👉 https://t.co/gEPNZT2abs #sgd1953 pic.twitter.com/zvhV4vyTKT