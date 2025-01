Werder-Machtwort bei Backhaus

Werder Bremen will seinen Torhüter Mio Backhaus (20) in der laufenden Transferperiode nicht abgeben. Das stellt Peter Niemeyer, Werders Leiter Lizenzbereich, gegenüber der ‚Bild‘ deutlich klar: „Ein Wechsel ist kein Thema für uns. Wir sind auch dank Mio auf der Torwart-Position super aufgestellt. Und das soll auch so bleiben. Wir sehen in ihm ganz viel. Er hat in diesem Jahr bei uns weitere große Schritte gemacht und das soll auch so weitergehen.“

Nach FT-Informationen streckt der FC Kopenhagen die Fühler nach Backhaus aus und will Werders aktuelle Nummer zwei im Tor zum Stammkeeper befördern. Dem dänischen Topklub schwebt eine Leihe mitsamt Kaufoption vor. Für Werder ist das angesichts der Wertschätzung für Backhaus aber offensichtlich keine Option. In der Spielzeit 2023/24 war der siebenfache U20-Nationalspieler noch an den niederländischen Klub FC Volendam verliehen und stand dort in 34 Pflichtspielen zwischen den Pfosten. Auf sein Profidebüt in grün-weiß wartet er noch.