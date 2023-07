Dembélé lehnt 200-Millionen-Angebot ab

Ousmane Dembélé hat eine satte Menge Geld aus Saudi-Arabien ausgeschlagen. Wie unsere französische FT-Partnerredaktion Foot Mercato berichtet, wurde Al Nassr beim Flügelflitzer des FC Barcelona vorstellig. Der Klub, bei dem Cristiano Ronaldo seine Schuhe schnürt, bot dem Franzosen einen Fünfjahresvertrag mit einem jährlichen Gehalt von 40 Millionen Euro an. Al Nassr war ebenfalls bereit, die Ausstiegsklausel über 50 Millionen Euro für den 26-Jährigen zu bezahlen.

Dembélé war jedoch nicht an einem Wechsel in die Wüste interessiert und lehnte dankend ab. Nach wie vor strebt der Ex-Dortmunder eine Verlängerung seines 2024 auslaufenden Vertrags bei Barcelona an. Der Edeltechniker genießt bei den Katalanen das Vertrauen von Trainer Xavi und hat nach etlichen Seuchenjahren in die Spur gefunden.

