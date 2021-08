Ronaldo-Nachfolger bei Juve: Vier Kandidaten und ein Favorit

Der Abgang von Cristiano Ronaldo zu Manchester City nimmt allmählich Form an. Um den möglichen Verlust des Superstars zu kompensieren, schaut sich Juventus Turin derzeit auf dem Stürmermarkt um. Einem Bericht von ‚Sky Italia‘ zufolge führten die Bianconeri bereits Gespräche mit Kandidaten.

Moise Kean (21)

Mino Raiola wurde laut ‚Sky Italia’ bei Juventus vorstellig, um eine mögliche Verpflichtung seines Schützlings zu besprechen. In England berichtet ‚Sky Sports‘ sogar schon von fortgeschrittenen Gesprächen und einem nahenden Abschluss des Transfers.

Derzeit steht der italienische Nationalspieler beim FC Everton unter Vertrag. In England wurde Kean bislang aber nicht glücklich. Der wuchtige Angreifer stammt aus der Jugend von Juve und absolvierte schon 16 Spiele für die Bianconeri in der Serie A.

Mauro Icardi (28)

Eine konkrete Anfrage soll wohl auch bei Icardi von Paris St. Germain eingegangen sein. Der Versuch des italienischen Rekordmeisters lief dem Vernehmen nach allerdings ins Leere. Laut dem TV-Sender will der Argentinier in Paris bleiben und erhofft sich eine Chance auf mehr Spielzeit, falls Kylian Mbappé den Edelklub noch vor Ende der Transferperiode verlässt.

Gabriel Jesus (24)

Der Brasilianer war offenbar die erste Wahl von Massimiliano Allegri. Der Stürmer von Manchester City könnte mit Ronaldo verrechnet werden. Pep Guardiola will den Angreifer dem Vernehmen nach aber nicht ziehen lassen. Die Zeichen für den wendigen Offensivspieler stehen auf Verbleib beim englischen Meister.

Gianluca Scamacca (22)

Mit Scamacca beobachten die Turiner außerdem einen Mittelstürmer, der auch bei Eintracht Frankfurt und beim VfB Stuttgart auf der Liste steht. Sollte Juve in das Werben um den Italiener einsteigen, dürften die Bundesligisten zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht aus dem Rennen sein. In der vergangenen Saison erzielte der Stürmer von US Sassuolo acht Saisontore. Um Ronaldo zu ersetzen, müsste er wohl noch einen Gang hochschalten.