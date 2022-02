Fünf Absagen: Newcastles enttäuschender Deadline Day

All die Millionen aus Saudi-Arabien halfen nichts: In Newcastle blicken sie am heutigen Dienstag auf einen enttäuschenden Deadline Day zurück. Ein halbes Dutzend Spieler hatten sie im Norden Englands im Visier – am Ende kamen zwei. Die Abwehrspieler Matt Burn (29, kam von Brighton & Hove Albion) und Matt Targett (26, kam von Aston Villa).

In die Röhre guckten die Magpies bei Hugo Ekitike (18, Stade Reims), Issa Diop (25, West Ham United) Yannick Carrasco (28, Atlético Madrid), Jesse Lingard (29, Manchester United) und am Ende auch bei Dele Alli (25, vormals Tottenham Hotspur). ‚The Athletic‘ berichtet von einem „dramatischen, späten Versuch“, den englischen Nationalspieler von seinem Wechsel zum FC Everton abzuhalten.

Doch es war zu spät, Alli schloss sich den Toffees an. Für Newcastle umso ärgerlicher, da es sich bei Everton nicht bloß um einen Ligarivalen, sondern auch um einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf handelt. Alles lässt sich mit Geld dann offensichtlich doch nicht bewerkstelligen.