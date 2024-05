Kamada vor Verlängerung bei Lazio

Daichi Kamada steht kurz davor, seinen Aufenthalt bei Lazio Rom zu verlängern. Laut ‚Relevo‘ sind Kamadas Berater in den vergangenen Stunden in der italienischen Hauptstadt eingetroffen, um die letzten Details für die Vertragsunterschrift zu klären. Stand jetzt endet das Arbeitspapier des 27-jährigen Mittelfeldspielers Ende Juni.

Unter der Anzeige geht's weiter

Berichten zufolge verfügt der Japaner über eine ungewöhnliche Klausel zur Verlängerung. Demnach muss Kamada lediglich 100 Euro an Lazio überweisen, um seinen Kontrakt bis 2027 zu verlängern. Für die Römer kam der Ex-Frankfurter in seinem ersten Jahr zu 38 Pflichtspielen (zwei Treffer, zwei Vorlagen). Als Siebtplatzierter nimmt Lazio kommende Saison an der Europa League teil.