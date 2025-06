U21-EM: DFB gibt Kader bekannt

Für die U21-Nationalmannschaften geht es in Kürze in bei der Europameisterschaft in der Slowakei zur Sache. Antonio Di Salvo, Trainer des deutschen Auswahlteams, gab nun seinen Kader für das Turnier bekannt.

Mit dabei sind zahlreiche Profis aus der Bundesliga. Auch Nick Woltemade vom VfB Stuttgart gehört zum Aufgebot. Der 23-Jährige feierte bei der gestrigen 1:2-Niederlage gegen Portugal in der Nations League sein Debüt für die A-Nationalmannschaft. Torhüter Johannes Schenk (22) verletzte sich im Trainingslager an der Hand und musste abreisen, Derry Scherhant (22) steht auf Abruf als potenzieller Nachrücker bereit.