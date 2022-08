Hearts holen Kiomourtzoglou

Orestis Kiomourtzoglou führt seine Karriere in Schottland fort. Nach drei Jahren bei Heracles Almelo wechselt der frühere deutsche U21-Nationalspieler zum schottischen Erstligisten Heart of Midlothian und unterschreibt einen Dreijahresvertrag.

„Ich freue mich, dass wir Orestis für einen dauerhaften Vertrag verpflichten konnten“, zeigt sich Cheftrainer Robbie Nelsen erfreut, „er ist einer, auf den wir schon eine Weile ein Auge geworfen haben, und es ist eine großartige Nachricht, dass wir ihn noch vor Schließung des Fensters verpflichten konnten. Wir bauen einen Kader auf, der in der Lage ist, an zwei Fronten zu kämpfen – im Inland und in Europa – und dass Orestis ein Teil davon sein wird, ist ein großes Plus.“