Vanoli wird neuer Spartak-Trainer

Spartak Moskau hat wenige Tage nach der Entlassung von Rui Vitória einen neuen Cheftrainer gefunden. Wie der russische Vizemeister bekanntgibt, übernimmt Paolo Vanoli das Traineramt und wird mit einem Vertrag über eineinhalb Jahre ausgestattet. Darüber hinaus besteht eine Option, das Arbeitspapier um eine weitere Saison auszudehnen.

Für Vanoli ist es das erste Cheftraineramt im Profigeschäft. Zuvor war der 49-jährige Italiener sieben Jahre lang bei der Squadra Azzurra tätig. Zuletzt assistierte der Ex-Profi Antonio Conte bei Inter Mailand.

