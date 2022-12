Fortuna: Agu ein Kandidat

Fortuna Düsseldorf streckt die Fühler nach Felix Agu vom SV Werder Bremen aus. Der 23-jährige Außenverteidiger befindet sich nach Informationen der ‚Rheinischen Post‘ auf der Liste des Zweitligisten. „Wir haben ein, zwei Gedankenspiele. Wir werden uns bis Januar unsere Gedanken machen und natürlich Augen und Ohren offenhalten, ob es eine Möglichkeit gibt, den Kader zu verstärken“, erklärt Sportdirektor Christian Weber.

Bei Werder ist Agu in dieser Saison nur Ergänzungsspieler, lediglich drei Einsätze stehen aus der Hinrunde zu Buche. Noch bis in den Januar laboriert der Rechtsfuß, der auf beiden Defensivseiten agieren kann, an Patellasehnenproblemen. Sein Vertrag bei Werder ist noch bis 2024 datiert.