Liverpool lehnt Angebot für Carvalho ab

Fábio Carvalho vom FC Liverpool weckt allem Anschein nach Begehrlichkeiten beim FC Southampton. Denn wie ‚The Athletic‘ berichtet, haben die Saints umgerechnet mehr als 17,5 Millionen Euro für den 21-Jährigen geboten. Die Reds haben das Angebot aber umgehend abgelehnt. Carvalho ist noch bis 2027 an Liverpool gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach seinem Wechsel vom FC Fulham vor zwei Jahren wurde der Portugiese in der abgelaufenen Saison an RB Leipzig verliehen. Da Carvalho aber nur sporadisch zum Einsatz kam, brach Liverpool die Leihe ab und verlieh ihn stattdessen in die zweite englische Liga. Bei Hull City gehörte der offensive Mittelfeldspieler zum Stammpersonal und erzielte in 20 Einsätzen neun Tore.