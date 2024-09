16-Jähriger in ManCity-Startelf

Pep Guardiola hat ein bemerkenswertes Debüt ermöglicht. Kaden Braithwaite steht am heutigen Dienstagabend in der dritten Runde des EFL Cups gegen den FC Watford in der Startelf. Das Besondere: Mit 16 Jahren und 229 Tagen ist der Innenverteidiger der drittjüngste Spieler, der ein Pflichtspiel für Manchester City bestreiten durfte und der jüngste eingesetzte City-Akteur seit Gründung der Premier League 1992.

Auch wenn der EFL Cup sportlich nicht die Bedeutung der Premier League hat, ist es eine ebenso mutige wie wegweisende Entscheidung von Guardiola. Dass Braithwaite bereits in diesem Alter für die Skyblues zum Einsatz kommt, ist Ausdruck seines enormen Potenzials. Bislang kam der englische U-Nationalspieler zu sechs Saisonspielen für den City-Nachwuchs.