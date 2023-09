Wijnaldum verlässt PSG

Georginio Wijnaldum macht einem insgesamt glücklosen Engagement bei Paris St. Germain ein Ende und wechselt wie so viele alternde Stars nach Saudi-Arabien. Den 32-jährigen zieht es für kolportierte zehn Millionen Euro Ablöse zu Al Ettifaq.

2021 war Wijnaldum für 27 Millionen Euro vom FC Liverpool an die Seine gewechselt. Zum erhofften Leader wurde der Mittelfeldmotor allerdings nicht. In der vergangenen Spielzeit war Wijnaldum an die AS Rom verliehen, fand aber auch dort sein Glück nicht.