FCK verstärkt sich mit Alidou

Der 1. FC Kaiserslautern hat Faride Alidou verpflichtet. Wie die Roten Teufel verkünden, kommt der 23-Jährige fest von Eintracht Frankfurt auf den Betzenberg. FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen verspricht sich viel von dem Neuzugang: „Faride ist ein dribbelstarker und schneller Spieler. Mit diesen Eigenschaften kann er eine wertvolle Verstärkung für unseren Kader sein. In seinen jungen Jahren hat er bereits viel Erfahrung auf hohem Niveau gesammelt, ist aber auch noch entwicklungsfähig. Wir sind froh, dass ein Spieler seiner Qualität so kurzfristig im aktuellen Transferfenster verfügbar war und wir ihn von einem Schritt zum FCK überzeugen konnten.“

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Hinrunde war der Flügelspieler von der Eintracht an Hellas Verona ausgeliehen, bestritt in der Serie A aber nur drei Spiele. Aufgrund der mangelnden Spielzeit entschieden sich die Vereine, die Leihe vorzeitig abzubrechen. Nun hat Alidou in der Pfalz eine neue Heimat gefunden.