Medien: Como arbeitet an Totti-Coup

Como 1907 plant offenbar einen Sensationscoup. Wie ‚La Repubblica‘ berichtet, hat der Serie A-Aufsteiger Francesco Totti ein offizielles Angebot für das Profi-Comeback unterbreitet. Wie weit etwaige Gespräche zwischen den Parteien gediehen sind, verrät die renommierte italienische Tageszeitung nicht.

Totti selbst stieß die Tür für eine mögliche Rückkehr aus dem Ruhestand selbst auf: „Ich gebe zu, dass sie über mich nachgedacht haben, ist ein bisschen verrückt. Es wäre schwierig, aber im Leben sagt man niemals nie. Wenn ich etwas anderes Verrücktes machen müsste, würde ich es in Italien tun.“ Der 48-Jährige hatte 2017 die Schuhe an den Nagel gehängt. In seiner Karriere lief er ausschließlich für die AS Rom auf.