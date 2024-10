Kane vs. Lewandowski | Totti will Serie A-Comeback

Duell der Torjäger

Am morgigen Mittwoch (21 Uhr) kommt es in der Champions League zum Kräftemessen der zwei offensivstärksten Mannschaft der europäischen Topligen. Der FC Barcelona empfängt den FC Bayern München. Die spanische Presse richtet den Scheinwerfer dabei vor allem auf die Mittelstürmer der beiden Klubs. „Lewy vs. Kane – das große Duell“ titelt beispielsweise die ‚as‘, während die ‚Sport‘ das „Duell der Torjäger“ ankündigt und aufzeigt: „Sie haben zusammen weit über tausend Tore geschossen (1.086) und treffen morgen aufeinander. Zwei Legenden, Auge in Auge. Robert Lewandowski und Harry Kane sind zwei unersättliche Angreifer, die den Beruf des Mittelstürmers würdig vertreten.“

Die ‚Sport‘ streicht vor allem die Qualitäten Lewandowskis heraus, der unter seinem alten und neuen Coach Hansi Flick wieder aufblüht: „Die Wiedervereinigung des Polen mit Hansi Flick hat die beste Version eines Spielers hervorgebracht, der nicht nur Tore schießt, sondern auch Räume für seine Mitspieler schafft.“ ‚Mundo Deportivo‘ wiederum warnt vor den Qualitäten des „Hurricane“: „Offensivstarke, aufgerückte Außenverteidiger und Flügelspieler in den Innenräumen, alles in den Diensten des großen Torjägers Harry Kane. Die 13 Tore des Engländers in zehn Pflichtspielen rechtfertigen den Ansatz.“ Die ‚as‘ freut sich schlicht auf eine tolle Partie: „Ein Spiel zwischen Barcelona und Bayern München ist immer ein großartiges Duell, das in der Regel von den Bayern gewonnen wird. Aber dieses Mal hat es den Reiz, dass sich die beiden derzeit torgefährlichsten Stürmer Europas gegenüberstehen.“

Serie A-Klubs fragten bei Totti an

Sehen wir Francesco Totti noch einmal als Spieler in der Serie A? Der mittlerweile 48-Jährige träumt von einem Comeback auf dem Rasen in Italiens höchster Liga, wie er am gestrigen Montag auf einer Sponsorenveranstaltung offenbarte. Dies sei nicht bloß eine fixe Idee, mehrere Klubs seien bereits an ihn herangetreten: „Verschiedene A-Mannschaften haben mich angerufen. Der Gedanke ist da“, erklärte der ehemalige Spielmacher, der 2017 seine aktive Karriere beendet hat. „Ich sollte gut trainieren, zwei oder drei Monate vielleicht und ich wäre bereit. Eine echte 10 in der Serie A gibt es aktuell sonst ja auch nicht.“

Leicht sei eine Rückkehr in seinem Alter sicher nicht, aber auch nicht unmöglich: „Ich gebe zu, dass sie über mich nachgedacht haben, ist ein bisschen verrückt. Es wäre schwierig, aber im Leben sagt man niemals nie. Es gibt Spieler, die noch viele Jahre nach dem Ende ihrer Karriere gespielt haben. Es hängt auch davon ab, wo man spielt, bei allem Respekt. Aber wenn ich in die Serie A zurückkehren würde, müsste ich gut trainieren.“ Totti sei für alle Angebote offen, bis auf eine Ausnahme: Als ehemalige Legende der AS Rom, für die er als einziger Klub seiner Karriere in 24 Spielzeiten auf dem Platz stand, würde er niemals zum stadtinternen Rivalen gehen. „Lazio würde ich nie in Betracht ziehen. Aber wenn ich etwas anderes Verrücktes machen müsste, würde ich es in Italien tun.“