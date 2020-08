Atlético: Carrasco bleibt an Bord

Diego Simeone kann auch in der anstehenden Saison auf Yannick Carrasco bauen. Einem Bericht der ‚Marca‘ zufolge haben sich Atlético Madrid und der chinesische Klub Dalian darauf geeinigt, dass der belgische Offensivspieler bei den Rojiblancos bleibt. Bis 2022 steht Carrasco noch im Reich der Mitte unter Vertrag.

Atletí hatte den 26-Jährigen im vergangenen Winter auf Leihbasis zurückgeholt. In 15 Einsätzen war Carrasco an fünf Treffern direkt beteiligt. Mit vorwiegend starken Leistungen empfahl er sich für eine Weiterbeschäftigung in Madrid.