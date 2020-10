Brighton holt zwei Neue

Rund zehn Stunden nach Beendigung des englischen Transfermarkts hat Brighton & Hove Albion noch zwei Neuzugänge vorgestellt. Aus Polen kommen Mittefeldspieler Jakub Moder (21) und Verteidiger Michal Karbownik (19) zum Premier League-Klub. Moder bindet sich bis 2025 an Brighton, Karbowniks neues Arbeitspapier ist ein Jahr kürzer datiert.

Beide werden aber vorerst zurück an ihre früheren Arbeitgeber verliehen. Moder läuft somit noch eine Saison für Lech Posen auf, Karbownik wird seine Schuhe vorerst weiter für Legia Warschau schnüren.

✍️ Albion have signed Polish midfielder Jakub Moder from @LechPoznan on undisclosed terms.



🇵🇱 The 21-year-old has agreed a five-year deal until June 2025 and will be loaned back to Poznan for the time being.



