Fürth verkündet zwei Zugänge

Die SpVgg Greuther Fürth vermeldet am frühen Abend zwei weitere Neuzugänge. Wie die Kleeblätter bekanntgeben, schließen sich Noah Loosli (28) vom VfL Bochum und Jannik Mause (26) vom 1. FC Kaiserslautern dem Zweitligisten an. Beide Profis kommen per Leihe bis zum Saisonende.

Loosli stand in Bochum zuletzt völlig auf dem Abstellgleis. Der Innenverteidiger hat keine Minute in der Bundesliga gespielt und durfte nur im DFB-Pokal ran. Mit etwas mehr Spielpraxis im Rücken kommt Mause nach Fürth. Der Mittelstürmer hat zwölf Zweitligapartien auf dem Konto und sammelte zwei Assists, blieb jedoch ohne eigenes Tor.