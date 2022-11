M‘gladbach: Weigl bestätigt Wunsch nach Verbleib

Julian Weigl hat erneut bekräftigt, über die Dauer seiner Leihe hinaus bei Borussia Mönchengladbach bleiben zu wollen. „Ich bin jemand, der sich im Grunde nach Kontinuität sehnt und der nicht in dem einen Jahr bei einem Klub spielen möchte und im Jahr danach bei einem anderem. Ich habe mich also ganz bewusst zu diesem Wechsel entschieden“, so der 27-Jährige im Interview mit dem Gladbacher Mitgliedermagazin ‚FohlenEcho – Das Magazin‘.

Der Mittelfeldspieler führt aus: „Ich habe mir schnell gedacht, dass ich mich hier wohlfühlen und mir natürlich auch vorstellen könnte, länger zu bleiben. Sonst wäre ich jetzt nicht hier. Was darüber hinaus passiert, werden wir sehen, und das entscheide ich ja auch nicht alleine.“ Weigl ist noch bis zum Saisonende von Benfica Lissabon samt Kaufoption über 15 Millionen Euro an die Fohlen verliehen. An seinen Gehaltsforderungen würde eine Festverpflichtung nicht scheitern, wie er jüngst im ‚kicker‘ durchblicken ließ. Es gehe ihm nicht „um den letzten Euro“, so Weigl.