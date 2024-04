Wegen Havertz: Arsenal ändert Transferpläne

Die aktuell starke Form von Kai Havertz (24) lässt seinen Arbeitgeber wohl über die Transferpläne für den Sommer nachdenken. Wie der ‚Mirror‘ berichtet, sucht der FC Arsenal keinen Topstürmer mehr und will das Geld eher in die Verstärkung von anderen Positionsgruppen investieren.

In den vergangenen sieben Spielen war Havertz an neun Treffern direkt beteiligt. Zur neuen Saison wollen die Londoner aber dennoch einen weiteren Stürmer unter Vertrag nehmen. Gefahndet wird nun aber vielmehr nach einem jungen Angreifer, der sich bei Arsenal in Ruhe entwickeln kann.