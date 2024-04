KSC: Profivertrag für Ersungur

Der Karlsruher SC setzt langfristig auf Ali-Eren Ersungur. Wie der Zweitligist mitteilt, hat der offensive Mittelfeldspieler seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Ersungur kam in der aktuellen Saison bereits dreimal für die KSC-Profis zum Einsatz. Künftig wird er fester Bestandteil des Kaders von Trainer Christian Eichner sein.

Der Youngster hat in Karlsruhe noch viel vor: „Ich freue mich, beim KSC meine ersten Schritte im Profifußball zu gehen. Um diese Chance zu bekommen, habe ich sehr hart gearbeitet. Ich fühle mich sehr wohl in der Mannschaft und möchte mich so schnell es geht weiter einarbeiten. Dieser großen Herausforderung schaue ich mit viel Vorfreude und Ehrgeiz entgegen.“ Für die U19 kommt Ersungur in dieser Saison auf 14 Tore und sieben Assists in 18 Spielen.