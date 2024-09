M‘gladbach: Gnadenfrist für Seoane

Gerardo Seoane hat nicht mehr allzu lange Zeit, um bei Borussia Mönchengladbach die Trendwende herbeizuführen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, entscheiden „die kommenden fünf Spiele über Gladbachs und seine Zukunft“. Der Schweizer bleibt demonstrativ gelassen: „Druck hatten wir von Anfang an, auch schon vor der 1. Pokalrunde in Aue. Ich sehe Spiele nie im Paket, das lenkt nur vom Wesentlichen ab. Wir bereiten die Mannschaft so vor, dass sie Union Berlin schlagen kann – die Fähigkeiten dazu haben wir auf jeden Fall.“

Nach vier Bundesliga-Partien steht für die Fohlenelf lediglich ein Sieg zu Buche, das 2:0 am zweiten Spieltag gegen den VfL Bochum. Dass die Gladbacher attraktiveren Fußball spielen als in der vergangenen Saison, hat für Sportchef Roland Virkus keine Bedeutung: „Es ist mir egal, ob man nach Schlusspfiff sagt, das war aber ein dreckiger Sieg. Hauptsache wir holen den.“