Gladbach: Seoane macht Youngster Hoffnung

Fabio Chiarodia kann sich zukünftig Hoffnungen auf mehr Einsätze für die Profis von Borussia Mönchengladbach machen. Wie Gerardo Seoane der ‚Bild‘ verrät, ist der 19-Jährige für die kommende Saison ein wichtiger Bestandteil der Pläne des Borussia-Coaches: „Er kann in Zukunft hier im Klub eine gute Rolle spielen. Er hat sich nicht nur fußballerisch, sondern auch von der Persönlichkeit, vom Physischen gesteigert. Und den Übergang vom Nachwuchs zum Herrenfußball geschafft.“

Der italienische U20-Nationalspieler war 2023 mit großen Vorschusslorbeeren von Werder Bremen nach Gladbach gewechselt, konnte sich aber bisher in der ersten Mannschaft noch nicht durchsetzen. Der Verteidiger stand in dieser Spielzeit insgesamt fünfmal für die U23 in der Regionalliga in der Startelf, in der Bundesliga sammelte Chiarodia bislang bei elf Kurzeinsätzen erst 82 Minuten Spielzeit. Sein Vertrag bei der Borussia läuft noch bis 2027.