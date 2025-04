Borussia Mönchengladbach steht ein Sommer der wichtigen Entscheidungen bevor, das Handy von Geschäftsführer Sport Roland Virkus dürfte glühen. Wichtig dafür, wie der Kader in der kommenden Saison aussehen wird, wird auch das sportliche Abschneiden sein.

Nach den jüngsten starken Leistungen rangieren die Fohlen derzeit auf dem fünften Platz, zur Champions League fehlen nur zwei Zähler. Argumente, die einige Leistungsträger dazu bewegen könnten, doch noch länger zu bleiben. Auf der anderen Seite sollen einige Abgänge schon feststehen.

Die Abgänge

Die ‚Bild‘ nennt gleich fünf Spieler, die trotz bestehender Verträge in Gladbach auf der Abschussliste stehen und gehen sollen. Dazu zählen wenig überraschend Yvandro Broges Sanches (Vertrag bis 2026) und Grant-Leon Ranos (2027). Während Sanches dauerhaft mit Verletzungen zu kämpfen hat, kommt Ranos auch bei seiner Leihstation in Kaiserslautern nicht zurecht und schrieb zudem zuletzt mit seiner vorzeitigen Abreise von der armenischen Nationalmannschaft negative Schlagzeilen.

Beiden würde Gladbach ebenso wenig Steine in den Weg legen wie Tomas Cvancara (2028), bei dem die Fohlen sogar ein Transferminus in Kauf nehmen würden. Auch Florian Neuhaus (2027) darf sich neu orientieren, da er unter Gerardo Seoane nicht zurechtkommt und sich seine Situation auf absehbare Zeit nicht verändern wird. Stefan Lainer (2026) und Marvin Friedrich (2026) haben ihren Abschiedswunsch laut der ‚Sport Bild‘ bereits hinterlegt und dürften ebenfalls am Saisonende gehen.

Durchaus knifflig ist die Situation von Jonas Omlin (2027). Der Schweizer war als Kapitän und Stammkeeper in die Saison gestartet, Verletzungen warfen ihn aber immer wieder zurück, jetzt ist der 31-Jährige hintendran. Moritz Nicolas überzeugte in dieser Saison, Jan Olschowsky kehrt im Sommer von Alemannia Aachen zurück, das 18-jährige Juwel Tiago Pereira Cardoso hinterließ bei seinen drei Bundesligaspielen einen bleibenden Eindruck. Da ist kein Platz mehr für Omlin, der auf Spielzeit drängt und diese andernorts suchen darf.

Die Verlängerungen

Erst Ende Januar hatte Virkus selbst seinen Vertrag in Gladbach verlängert. Er ist positiv gestimmt, dass ihm dasselbe mit weiteren wichtigen Personalien gelingen kann. „Wenn du das ganz Große erreichen kannst, hast du Argumente auf deiner Seite“, so Virkus gegenüber der ‚Sport Bild‘.

Konstanz will er vor allem auf dem Trainerposten schaffen, wo Seoane im Sommer in sein letztes Vertragsjahr gehen würde. Noch gab es keine Gespräche, eine Verlängerung scheint in Anbetracht der aktuellen sportlichen Situation aber nur Formsache.

Auch Lukas Ullrich, einer der Durchstarter in dieser Saison, soll seinen 2027 auslaufenden Vertrag zu deutlich besseren Konditionen verlängern. Dem Bericht zufolge laufen die Gespräche, sind aber noch nicht in einem fortgeschrittenen Stadium.

Bleibt noch Ko Itakura, dessen Vertrag 2026 ausläuft. Auch ihn wollen die Fohlen unbedingt halten, der Japaner liebäugelte schon in der Vergangenheit immer wieder mit einem Abschied, die SSC Neapel und die PSV Eindhoven hatten schon vorgefühlt. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, soll aus dem Abwehrduo Nico Elvedi (2027) und Itakura mindestens einer über den Sommer hinaus gehalten werden.

Das gilt auch für Alassane Pléa, dessen Vertrag bis 2026 läuft und der sich durch seine zuletzt starken Leistungen um eine Ausweitung seines Arbeitspapiers beworben hat.

Die möglichen Verkäufe

Ob Virkus wirklich alle Leistungsträger in Gladbach halten kann, wird sich zeigen. Fest steht, dass nicht nur Elvedi und Itakura einen großen Markt haben. „Keinem bleibt verborgen, dass beide hervorragend performen. Ich kann verstehen, wenn sie international spielen wollen“, so Virkus.

Somit wächst der Druck, dass der VfL letztlich auch international spielen muss. Ansonsten wird es wohl schwer, auch Top-Stürmer Tim Kleindienst (2028) zu halten. Dem Bericht zufolge liegen noch keine Angebote vor, die Fohlen sollen aber mit einer Transfer-Offensive im Sommer rechnen, die Kleindienst ins Grübeln bringen könnte.

Ein weiterer schmerzlicher Verlust wäre Rocco Reitz (2028), der im Sommer 2026 per Ausstiegsklausel für 20 Millionen Euro wechseln dürfte. Aber auch im kommenden Transferfenster dürften die Interessenten für den 22-Jährigen Schlange stehen, die AS Rom hatte schon in den vergangenen Monaten immer wieder mit Lockrufen auf sich aufmerksam gemacht.

Ebenso ist der Verbleib von Nicolas auch noch nicht besiegelt. Der Torwart, der aktuell verletzt ausfällt, wird vom FC Liverpool beobachtet. Ob er bei einem Angebot eines solchen Top-Klubs ablehnen könnte?

„Wir müssen unseren Job gut machen, um den Jungs etwas zu bieten“, sagt Virkus. Er wird in den kommenden Monaten alle Hände voll zu tun haben, um alle Personalfragen zu klären. Gut möglich also, dass – wie im vergangenen Jahr im Fall Kleindienst – im kommenden Sommer sein Arbeitshandy auch im Urlaub erneut im Dauereinsatz sein wird.