Alarm an der Weser: Weiser spricht offen von Werder-Abschied

Vor wenigen Monaten hieß es, dass Rechtsverteidiger Mitchell Weiser vor der Verlängerung bei Werder Bremen steht. Eine Unterschrift kam bislang aber nicht zustande, es soll nur an Details gehakt haben. Die Hanseaten verschoben die Lösung dieser Probleme auf die Zeit nach der stressigen Transferperiode – und könnten damit einen folgenschweren Fehler begangen haben.

Denn Weiser selbst, dessen Vertrag in Bremen 2024 ausläuft, scheint nun nicht mehr an eine Verlängerung zu denken. „Zurzeit führen wir gar keine Gespräche mehr. Ich habe mich zuletzt auch nicht mehr so damit beschäftigt“, zitiert die ‚DeichStube‘ den 29-jährigen Schienenspieler aus einer Medienrunde.

Die ehrlichen Worte des Rechtsfußes stehen im klaren Kontrast zu Aussagen von Leiter Lizenzbereich Clemens Fritz, der kürzlich noch der ‚Bild‘ versicherte: „Wir werden uns demnächst weiter austauschen und die Gespräche intensivieren. Klar ist, dass wir gerne mit Mitch weitermachen wollen.“

Weiser denkt an Abschied

Weiser sprach am heutigen Dienstag derweil offen von Abschied. Ob er sich mit einem Wechsel zu einem ambitionierteren Klub als Werder beschäftige? „Ja, ganz, ehrlich, das ist so.“ Wenngleich der gebürtige Troisdorfer seinem aktuellen Klub durchaus zutraut, sich sportlich zu verbessern – was einer Verlängerung sicherlich zuträglich wäre: „Das ist meine Hoffnung. Ich hoffe, der Verein positioniert sich eher nach oben.“

Grundsätzlich sei der 29-Jährige aber „in einem Alter, wo ich nicht mehr oft die Möglichkeit haben werde, etwas auszuprobieren und das ist natürlich immer in meinem Hinterkopf“. In Bremen wird man diese Worte sorgenvoll zur Kenntnis nehmen. Schließlich gilt es für den klammen Bundesligisten, einen ablösefreien Weiser-Abschied zu vermeiden.