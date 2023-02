Hat Bayern ein WhatsApp-Problem?

„Ich hatte das Gefühl, dass mir das Herz herausgerissen wurde. […] Die Leute brachen in Tränen aus“, kommentierte Manuel Neuer den Rauswurf seines Freundes und Torwarttrainers Toni Tapalovic beim FC Bayern und sorgte mit seiner Kritik am Klub für lange nicht gesehenen Aufruhr.

Immer weitere Details zur Vorgeschichte sind mittlerweile durchgesickert. Der ‚kicker‘ berichtete schon am Montag von Problemen zwischen Neuer und Julian Nagelsmann. Der Bayern-Trainer konsultiere bei wichtigen Themen lieber Mittelfeldlenker Joshua Kimmich als den langjährigen Kapitän, was diesen störe.

Widersprüchliche Berichte

Florian Plettenberg liefert diesbezüglich weitere Einblicke. In einer ‚Sky‘-Sendung sagte der Reporter: „Da geht’s auch um die Anzahl an WhatsApp-Nachrichten, die ausgetauscht werden. Es ist ein Thema in der Kabine, dass Julian Nagelsmann viel mehr mit Joshua Kimmich schreibt als mit Manuel Neuer. Das belastet ihn, das nervt ihn.“

Haben die Bayern also ein WhatsApp-Problem, das zusätzlich zum Tapalovic-Aus zum großen Knall führte? Laut ‚Sport1‘ wird das Thema von Neuers angeblicher Eifersucht auf Kimmich jedenfalls heißer gekocht, als es ist. Dem TV-Sender zufolge erklärte Nagelsmann seinem Torwart bereits vor Längerem ausführlich, dass er mit Kimmich aufgrund dessen zentraler Position mehr kommunizieren müsse. Für Neuer sei das kein Problem gewesen.

Geldstrafe statt Rauswurf

Wer auch immer Recht hat: Eine große Aussprache zwischen der Bayern-Führung und Neuer steht noch aus. Laut der ‚Bild‘ soll es „zügig Gespräche geben“. Einen Rauswurf von Neuer schloss Präsident Herbert Hainer bereits aus. Dem Boulevardblatt zufolge steht jedoch „eine hohe Geldstrafe“ im Raum.

Zudem gilt es für die Bayern-Führung um Hainer, Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic, das Verhältnis zwischen Neuer und Nagelsmann zu retten. Aktuell müssen beide nicht zusammenarbeiten, da Neuer mit einem Beinbruch bis Saisonende ausfällt. Im Anschluss daran hat der 36-Jährige aber noch einen für eine weitere Spielzeit laufenden Vertrag. Mit Yann Sommer (34) holten die Bayern im Januar neue Konkurrenz. Das nächste Thema mit Explosionsgefahr…