Wintertransfer: Bayer-Durchbruch bei Azmoun?

Bayer Leverkusen kann beim Versuch, Sardar Azmoun schon im Winter zu verpflichten, womöglich bald Erfolg melden. Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht eine Einigung mit Zenit St. Petersburg bevor. Knapp fünf Millionen Euro Ablöse könnten ein halbes Jahr vor Vertragsende fließen.

Für den Sommer hat Bayer den Stürmer bereits sicher, dann käme Azmoun ablösefrei. Am liebsten soll der 27-Jährige aber schon in der Rückrunde helfen. Das wiederum würde auch die Tür für einen vorzeitigen Abgang von Lucas Alario (29) öffnen, an dem unter anderem der FC Venedig, Hertha BSC und Eintracht Frankfurt interessiert sind.