Poker wird konkret: Rice offen für Bayern-Wechsel – Mané-Tausch für neuen Stürmer?

Der Austausch der Führungsriege beim FC Bayern zieht bereits erste Transferentscheidungen nach sich. João Cancelo etwa wird den Klub definitiv verlassen, eine Festverpflichtung des Leihspielers von Manchester City ist kein Thema, wie ‚Sky‘ berichtete. Reporter Florian Plettenberg konkretisiert nun: Es waren die neuen Entscheidungsträger in München, die den Cancelo-Abschied besiegelten.

Auch beim Thema Neuzugänge zeigen sich Auswirkungen. ‚Sky‘ zufolge haben die neuen Verantwortlichen entschieden, im Poker um Declan Rice von West Ham United auf das Gaspedal zu drücken. Der FC Bayern wolle aktiv werden, heißt es.

Tuchel sprach mit Rice

In diesem Zusammenhang sei es auch bereits zu einem Telefonat zwischen dem 24-jährigen Mittelfeldspieler und Trainer Thomas Tuchel gekommen. Dieses sei erfolgreich verlaufen, Rice sei offen für einen Wechsel an die Säbener Straße. Und auch die lange als Hürde wahrgenommene Ablösesumme können die Münchner offenbar stemmen. Es werde auf ein Paket unter der 100-Millionen-Grenze hinauslaufen, so der Glaube.

Gute Vorzeichen also für die Bayern. Dass Rice aber am Ende tatsächlich zum Deutschen Meister wechseln wird, ist damit nicht gesagt. Denn auch der FC Arsenal macht Ernst im Poker um den englischen Nationalspieler – ein weiterer Grund dafür, dass der FCB nun bald Nägel mit Köpfen machen will.

Vlahovic ein Kandidat

Eine zweite Personalie, die vom Führungswechsel an der Säbener Straße beeinflusst wird, ist Dusan Vlahovic. Der serbische Stürmer wurde zwar bereits zuletzt mit den Münchnern in Verbindung gebracht, ‚Sky‘ bestätigt nun aber, dass der 23-Jährige auch nach dem Personalbeben noch ein Thema bei den Verantwortlichen ist.

Der Pay-TV-Sender erinnert in dem Zusammenhang auch an die guten Kontakte von Karl-Heinz Rummenigge nach Italien. Der 67-Jährige soll nach der Entlassung von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic erneut eine führende Rolle beim Rekordmeister einnehmen und könnte den Vlahovic-Poker so maßgeblich beeinflussen.

Mané im Tausch zu Juve?

Der Stürmer war 2022 für rund 80 Millionen Euro zur Alten Dame gewechselt, wurde dort aber nie richtig glücklich. Bei einem Verkauf würde Vlahovic aber trotzdem wohl nicht günstig werden. Die Münchner Verantwortlichen könnten deshalb kreativ werden.

Wie ‚Sky‘ berichtet, gibt es bei den Bayern Gedankenspiele, Sadio Mané in einen Tauschdeal um Vlahovic einzubinden. Die Ablöse könnte so gedrückt werden.