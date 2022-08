VfB: Kalajdzic nicht im Kader

Beim VfB Stuttgart bahnt sich mehr und mehr der Weggang von Sasa Kalajdzic (25) an. Die Schwaben teilen einen Tag vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln mit: „Auf Wunsch des Spielers und in Absprache mit Cheftrainer Pellegrino Matarazzo nimmt Sasa Kalajdzic nicht am heutigen Mannschaftstraining teil und steht nicht im Kader für das Bundesligaspiel beim 1. FC Köln.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Stürmer aus Österreich steht vor einem Wechsel zu den Wolverhampton Wanderers. Sein Vertrag beim VfB läuft nächsten Sommer aus. Die Stuttgarter erhoffen sich eine Ablöse in Höhe von 25 Millionen Euro.