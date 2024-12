St. Pauli: Wichtiges Duo fällt bis Jahresende aus

Die Verletzungssorgen beim FC St. Pauli werden immer größer. Auf der heutigen Presskonferenz vor dem Nordduell gegen Werder Bremen am Samstag (18:30 Uhr) hat Chefcoach Alexander Blessin bekanntgegeben, dass sowohl Innenverteidiger Karol Mets als auch Mittelfeldmotor Connor Metcalfe in diesem Jahr nicht mehr für den Kiezklub auflaufen können. Insgesamt muss St. Pauli verletzungsbedingt aktuell auf zehn Profis verzichten.

Mets fällt bereits seit Mitte November mit Patellasehnenproblemen aus, sämtliche Versuche der letzten Tage, das Trainingsprogramm langsam zu steigern, schlugen fehl. „Für dieses Kalenderjahr wird es bei Karol nicht mehr reichen. Ich will ihn nicht unter Druck setzen, er soll in Ruhe gesund werden und im neuen Jahr wieder angreifen. Alles andere würde keinen Sinn machen“, betonte Blessin. Metcalfe hat sich in der vergangenen Länderspielpause bei der australischen Nationalelf eine Muskelverletzung zugezogen. Der 25-Jährige fällt offenbar noch deutlich länger aus. „Wir können überhaupt nicht einschätzen, wie wir mit Connor planen können. Es ist nicht klar, wann wir ihn zurückerwarten. Klar ist nur, dass es in diesem Jahr nichts mehr wird“, so Blessin.