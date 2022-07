Nottingham Forest legt auf der Torhüterposition nach. Von Absteiger FC Burnley wechselt Wayne Hennessey zum Aufsteiger. Der 35-jährige Waliser unterschreibt bei den Tricky Trees bis 2024.

