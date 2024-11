VfB hat Wagner auf der Liste

Das Image von Sandro Wagner hat sich seit seiner Anstellung als Co-Trainer von Julian Nagelsmann bei der deutschen Nationalmannschaft erheblich verbessert. Der einstige Bundesliga-Stürmer blüht in seiner Rolle als Assistent beim DFB auf und weckt dadurch natürlich auch Begehrlichkeiten im Vereinsfußball.

Laut ‚Sky‘ beschäftigt sich der VfB Stuttgart mit Wagner. Sollte Sebastian Hoeneß in Zukunft eine neue Herausforderung angehen, ist Wagner ein möglicher Nachfolgekandidat in der MHP Arena. Hoeneß besitzt eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag und könnte die Schwaben für sechs bis acht Millionen Euro – hier gehen die Berichte etwas auseinander – verlassen.

Verbindung zwischen Wagner und Hoeneß

Wagner wird jedoch auch bei Bayer Leverkusen gehandelt. Für den Fall, dass Xabi Alonso zur kommenden Saison geht, könnte die Wahl auf den Nagelsmann-Assistenten fallen.

Allerdings fiel auch der Name Hoeneß schon im Zusammenhang mit der Nachfolgersuche für den erfolgreichen Spanier, der VfB-Coach wurde sogar als Wunschlösung bei Bayer betitelt. Die Schicksale von Wagner und Hoeneß scheinen in gewisser Weise miteinander verknüpft zu sein.