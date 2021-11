Bellingham: Liebeserklärung an den BVB

Jude Bellingham kann sich aktuell nach eigener Aussage keinen besseren Arbeitgeber vorstellen als Borussia Dortmund. „Ich war noch nie in einem Team, das so gut zu mir passt“, schwärmt der Shootingstar innerhalb ‚Sky‘-Doku ‚JB22 – Dortmunds Überflieger‘ und ergänzt: „Es fühlt sich so gut an.“

Bellingham war im Corona-Sommer 2020 von Birmingham City nach Dortmund gekommen. Der große Schritt war für den heute 18-jährigen Mittelfeldspieler aber auch mit Bedenken behaftet: „Klar gab es Zweifel. Wer gibt in der Corona-Zeit 25 Millionen Euro für ein Kind aus?“