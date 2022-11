Katar verliert zum WM-Auftakt

Das Auftaktspiel gegen Gastgeber Katar ging mit 2:0 an Ecuador. Von Beginn an präsentierten sich die Südamerikaner deutlich überlegen. Nachdem Enner Valencias erster Treffer wegen knapper Abseitsstellung noch aberkannt worden war, ließ der Torjäger bis zur Halbzeit einen Doppelpack folgen. Per Elfmeter (16. Minute) und mit einem wuchtigen Kopfball (31.) stellte Valencia auf 2:0.

In Durchgang zwei schaltete Ecuador vollends in den Verwaltungsmodus. Katar wiederum war nicht in der Lage, wirklich Druck auf den Kasten von Routinier Hernan Galindez auszuüben, sodass Chancen auf beiden Seiten absolute Mangelware blieben. Am Ende brachte La Tri den Sieg in einem sich zunehmend leerenden Stadion souverän unter Dach und Fach.