20 Millionen für Ex-Herthaner Samardzic?

Für Lazar Samardzic könnte in diesem Transfersommer der nächste Karriereschritt anstehen. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, hat der AC Mailand für den 22-jährigen gebürtigen Berliner ein Angebot knapp unterhalb der 20-Millionen-Marke an Udinese Calcio gemacht. Die Rossoneri betrachten Samardzic als günstige Alternative zu Youssouf Fofana (25/AS Monaco).

Der bei Hertha BSC ausgebildete Mittelfeldspieler, der auch schon für RB Leipzig in der Bundesliga aktiv war, spielt seit drei Jahren für Udinese. Als Stammspieler kommt Samardzic auf 93 Einsätze in der Serie A, in denen er 13 Tore und acht Vorlagen verbuchen konnte.