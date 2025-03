Neue Strategie: Barça beobachtet Verteidiger-Talent

Der FC Barcelona will hinsichtlich Neuzugängen künftig offenbar vermehrt den Fokus auf junge Talente richten. Unter diese neue Transferstrategie fällt auch Givairo Read von Feyenoord Rotterdam, berichtet die ‚Sport‘. Der 18-jährige Rechtsverteidiger des niederländischen Klubs habe es in die Notizbücher der Barça-Scouts geschafft und sei als potenzielle Verstärkung identifiziert worden.

Insbesondere die Vielseitigkeit von Read hat es den Verantwortlichen aus Katalonien angetan, so die spanische Tageszeitung. Trotz seines jungen Alters stehen für den in Amsterdam geborenen U19-Nationalspieler in der laufenden Saison schon 17 Ligaspiele auf dem Konto, dabei trat er sechsmal als Vorlagengeber in Erscheinung. Bei drei Spielen in der Champions League durfte Read auch schon Königsklassenluft schnuppern.