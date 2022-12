Schalke holt Tauer

Der FC Schalke 04 bedient sich innerhalb der Bundesliga. Wie die Königsblauen bekanntgeben, wird Niklas Tauer für eineinhalb Jahre von Mainz 05 ausgeliehen. Eine Kaufoption existiert nach Angaben der Rheinhessen nicht. Der 21-Jährige ist im defensiven Mittelfeld beheimatet.

Sportvorstand Peter Knäbel beschreibt den Neuzugang wie folgt: „Niklas erfüllt alle Voraussetzungen, die wir uns für das Profil gesetzt hatten: Ein Spieler, der die Bundesliga kennt, der keine lange Eingewöhnungszeit benötigt und der variabel einsetzbar ist. Wir sind sicher, dass er mit seiner Mentalität genau zu unserer Mannschaft passt und sein vorhandenes Potenzial hier abrufen wird.“

Reis lobt Flexibiltät

Auch Cheftrainer Tomas Reis ist froh über die Verpflichtung: „Mit Niklas gewinnen wir einen dynamischen und zweikampfstarken Spieler, der uns auch mit seiner spielerischen Klasse weiterhelfen wird. Ich sehe ihn vor allem als Sechser, er kann aber auch als Innen- oder Rechtsverteidiger auflaufen. Ich freue mich darauf, mit ihm auf dem Platz zu arbeiten.“

Tauer durfte für Mainz in der laufenden Saison in lediglich über 100 Pflichtspielminuten, verteilt auf vier Einsätze, ran. In der vergangenen Spielzeit war der Rechtsfuß noch mit elf Bundesligaspielen nah dran, sich bei den 05ern im Profiteam festzuspielen. Das Eigengewächs besitzt in Mainz noch einen Kontrakt bis 2025.